Сотрудники газеты «Шәһри Чаллы» посетили семьи мобилизованных перед Новым годом

Сотрудники редакции газеты «Шәһри Чаллы» побывали в гостях у семей мобилизованных. В сопровождении Кыш Бабая и Кар Кызы они поздравили родных военнослужащих, призванных на службу для участия в специальной военной операции на Украине.

Жители Челнов Талгат и Фания проводили из Казани сына Алмаза 16 декабря – его призвали в рамках частичной мобилизации в октябре. Все это время родные часто ездили к нему, постоянно поддерживали связь. Сейчас звонки от сына стали реже, переживают родители.

Алмаз — выпускник автомеханического техникума, работал техником-механиком в одном из подразделений КАМАЗа.

Главный редактор «Шәһри Чаллы» Резеда Юсупова вручила им полугодовую подписку на газету и новогодние гостинцы.

О планах поддержать семей мобилизованных редакция издания заявила в ходе благотворительного концерта «Шәһри Чаллыдан — пятачок!», который прошел в концертном зале им. Сары Садыковой. Сотрудники газеты посетили еще несколько семей.