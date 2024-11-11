Сотрудники ГАИ задержали парня, который порезал ножом незнакомца на остановке в Казани

На 796 км автодороги М-7 «Волга» к сотрудникам ГАИ обратился мужчина, который сообщил, что стал свидетелем преступления.

Мужчина рассказал, что на автобусной остановке в поселке Краснооктябрьский Московского района Казани неизвестный несколько раз ударил ножом молодого мужчину, после чего побежал в сторону ближайшего леса.

Во время осмотра леса инспекторы ДПС задержали парня с ножом в руках. Им оказался 26-летний житель Чувашской республики. Внешне он выглядел пьяным, но пройти медицинское освидетельствование отказался.

Как сообщает МВД Татарстана, молодому человеку не понравилось замечание, которое сделал ему незнакомец на остановке, и он решил ему отомстить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».