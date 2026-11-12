Сотрудники ГАИ помогли добраться до больницы казанцу с инсультом

Сотрудники Госавтоинспекции Казани сопроводили до больницы машину, где был казанец с инсультом.

Как рассказали в МВД по РТ, 8 ноября на улице Азина к экипажу ДПС подъехала «Лада Веста». Водитель авто рассказал, что у него в салоне находится 35-летний пассажир, который чувствует себя плохо из-за возможного инсульта.

Сообщив о ситуации в дежурную часть, сотрудники сопроводили машину до больницы, после чего водитель авто тепло поблагодарил автоинспекторов за помощь.