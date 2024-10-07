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Сотрудники ГАИ поймали двоих подростков, пытавшихся скрыться после мотовстречи в Казани
В минувшую субботу на улице Саид-Галеева группа подростков на питбайках и мотоциклах решила устроить мотовстречу. Мероприятие привлекло внимание автоинспекторов.
Увидев патрульные автомобили, мотоциклисты начали быстро разъезжаться. Один из водителей, бросив «железного коня», попытался скрыться через подземный переход. Однако его поймали автоинспекторы. Нарушителем оказался 16-летний житель Казани.
Второго участника мотовстречи поймали после преследования на улице Набережная. Питбайкером оказался 16-летний подросток.
В отношении подростков составлены административные материалы. Кроме того, в отношении матери и старшего брата юных любителей экстрима также были составлены протоколы за передачу управления лицу, не имеющему права управления. В свою очередь мотоцикл Enduro и питбайк Apollo отправлены на штрафстоянку.
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