Сотрудники ГАИ наказали водителя Mercedes за дрифт в центре Казани

Сотрудники ГАИ Казани во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Mercedes устроил дрифт на площади 1000-летия Казани, на парковке рядом с Казанским цирком.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. Выяснилось, что инцидент произошел 27 января около 23.00 на улице Ташаяк, 2А.

В отношении водителя составили административные протоколы за опасное вождение и отсутствие страховки.