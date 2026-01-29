Сотрудники ГАИ наказали водителя Mercedes за дрифт в центре Казани
Сотрудники ГАИ Казани во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Mercedes устроил дрифт на площади 1000-летия Казани, на парковке рядом с Казанским цирком.
Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. Выяснилось, что инцидент произошел 27 января около 23.00 на улице Ташаяк, 2А.
В отношении водителя составили административные протоколы за опасное вождение и отсутствие страховки.