news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 февраля 2026 17:45

Сотрудники ГАИ Казани вручную дотолкали до заправки машину с закончившимся бензином

Читайте нас в
Телеграм

В Казани инспекторы ДПС помогли вручную дотолкать до заправки автомобиль, на котором закончился бензин.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 9 февраля автоинспекторы патрулировали улицу Беломорская и заметили «Ладу» 10 модели, стоявшую посреди дороге с включенной аварийкой. За рулем находилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что у нее закончился бензин.До ближайшей АЗС она не доехала несколько десятков метров.

Вместе с одним из неравнодушных очевидцев инспекторы вручную дотолкали машину до заправки, после чего девушка смогла продолжить движение.

#гаи #помощь на дороге
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026