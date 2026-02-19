Сотрудники ГАИ Казани вручную дотолкали до заправки машину с закончившимся бензином

В Казани инспекторы ДПС помогли вручную дотолкать до заправки автомобиль, на котором закончился бензин.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 9 февраля автоинспекторы патрулировали улицу Беломорская и заметили «Ладу» 10 модели, стоявшую посреди дороге с включенной аварийкой. За рулем находилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что у нее закончился бензин.До ближайшей АЗС она не доехала несколько десятков метров.

Вместе с одним из неравнодушных очевидцев инспекторы вручную дотолкали машину до заправки, после чего девушка смогла продолжить движение.