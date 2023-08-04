Сотрудники ФСБ задержали украинца, готовившего теракт в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт в отношении сотрудника администрации. Мужчина планировал применить самодельное взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

Отмечается, что противоправную деятельность координировало ГУ разведки МО Украины. По версии силовиков, сотрудники разведки снабдили мужчину взрывчатыми веществами для изготовления самодельного взрывного устройства. Целью теракта выступили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов региона.

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили в жилье схрон с взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.

Как указано в сообщении, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта».