Сотрудники ФСБ задержали проукраинского террориста, пытавшегося устроить взрыв в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали 45-летнего россиянина, который собирался устроить взрыв у объектов Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, злоумышленник действовал по указанию запрещенных на территории России украинских террористических организаций. Подрыв он планировал осуществить с помощью самодельного взрывного устройства. После совершения теракта кураторы ему обещали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. План реализовать преступник не смог, так как был задержан.