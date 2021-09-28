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28 сентября 2021  10:24
Полина Шевчук

Сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников в 18 регионах России

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Сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД России и Росгвардии выяснили, что 48 жителей страны из 18 регионов России занимались незаконным восстановлением оружия в мастерских с целью дальнейшей продажи.

По данным РИА Новости, спецоперация прошла в сентябре в Москве, Ингушетии, Мордовии, Удмуртии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Кемеровской, Владимирской, Орловской, Пензенской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В общей сложности из незаконного оборота были изъяты 149 огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, закрыты 29 подпольных мастерских по восстановлению и модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
 

#боеприпасы #ФСБ #оружейники
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