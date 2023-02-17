Сотрудники ФСБ задержали казанца, который в съемном доме устроил нарколабораторию

фото: скриншот с видео

Сотрудники УФСБ России по РТ задержали 38-летнего жителя Казани. Мужчину подозревают в изготовлении наркотиков в особо крупном размере, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Фото: © скриншот с видео

Как полагает следствие, мужчина снял дом, где организовал подпольную нарколабораторию. Он приобрел специальное оборудование, средства защиты, химические компоненты и наладил производство мефедрона.

Фото: © скриншот с видео

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере».

