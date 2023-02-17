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Происшествия 17 февраля 2023 09:07

Сотрудники ФСБ задержали казанца, который в съемном доме устроил нарколабораторию

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Сотрудники ФСБ задержали казанца, который в съемном доме устроил нарколабораторию
фото: скриншот с видео

Сотрудники УФСБ России по РТ задержали 38-летнего жителя Казани. Мужчину подозревают в изготовлении наркотиков в особо крупном размере, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

 

Фото: © скриншот с видео

Как полагает следствие, мужчина снял дом, где организовал подпольную нарколабораторию. Он приобрел специальное оборудование, средства защиты, химические компоненты и наладил производство мефедрона.

 

Фото: © скриншот с видео

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере».
 

 

#наркотики #мефедрон #уфсб россии по рт
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