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Сотрудники ФСБ задержали казанца, который в съемном доме устроил нарколабораторию
Сотрудники УФСБ России по РТ задержали 38-летнего жителя Казани. Мужчину подозревают в изготовлении наркотиков в особо крупном размере, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.
Как полагает следствие, мужчина снял дом, где организовал подпольную нарколабораторию. Он приобрел специальное оборудование, средства защиты, химические компоненты и наладил производство мефедрона.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере».
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