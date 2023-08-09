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Происшествия 9 августа 2023 10:06

Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, взорвавшего газопровод в крымском поселке Кореиз

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ФСБ задержала мужчину, который по заданию укринских спецслужб взорвал газопровод в крымском поселке Кореиз. Об этом сообщает РИА Новости.

Диверсантом оказался гражданин России. Мужчина дал признательные показания, у него нашли 2 кг взрывчатки. Задержанный рассказал, что служба безопасности Украины завербовала его, узнав о гражданстве РФ. После этого мужчине пригрозили последствими.

Как указано в сообщении, в настоящее время возбуждено уголовное дело о теракте.

#фсб #теракт
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