Сотрудники ФСБ задержали челнинца, участвовавшего в боевых действиях в Сирии

Сотрудники УФСБ России по РТ задержали челнинца, принимавшего участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Сирии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В ведомстве отметили, что мужчина принимал активное участие в вооруженных боевых столкновениях против официальных сирийских войск, где совершал диверсионно-террористические акты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.