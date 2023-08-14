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Сотрудники ФСБ задержали челнинца, участвовавшего в боевых действиях в Сирии
Сотрудники УФСБ России по РТ задержали челнинца, принимавшего участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Сирии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.
В ведомстве отметили, что мужчина принимал активное участие в вооруженных боевых столкновениях против официальных сирийских войск, где совершал диверсионно-террористические акты.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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