Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на корабле Черноморского флота

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение, сообщают в ЦОС ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства», – указано в сообщении.

Отмечено, что мужчина также подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. В ведомстве отметили, что в настоящее время принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям «террористический акт» , «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «государственная измена» и «разглашение сведений, составляющих государственную тайну».