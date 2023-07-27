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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на корабле Черноморского флота
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение, сообщают в ЦОС ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства», – указано в сообщении.
Отмечено, что мужчина также подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. В ведомстве отметили, что в настоящее время принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям «террористический акт» , «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «государственная измена» и «разглашение сведений, составляющих государственную тайну».
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