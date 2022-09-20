Сотрудники ФСБ поздравили юнармейцев из РТ с посвящением и подарили им винтовки

В Казани в средней общеобразовательной школе № 130 им. Героя Российской Федерации майора С.А. Ашихмина прошла торжественная церемония посвящения учащихся в ряды «Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Поздравили юношей и девушек с этим событием сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан и ветераны органа безопасности, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«"Юнармия" для подрастающего поколения – это школа будущего, где воспитывается целеустремленность, настоящий характер и любовь к своей Отчизне», – отметили на мероприятии сотрудники управления.

В конце церемонии члены коллектива физической культуры Общества «Динамо» РТ подарили учащимся пневматические винтовки для учебных стрельб в новом школьном тире.

