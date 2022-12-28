Сотрудники ФСБ поймали молодого татарстанца за участие в террористической организации

Сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан совместно с ЦПЭ МВД по РТ поймали 21-летнего жителя РТ. Юношу подозревают в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* на территории региона, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Известно, что молодой человек планировал уехать в Сирию и там примкнуть к террористам.

Юноша свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Рриготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

*Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.