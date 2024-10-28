Сотрудники ФСБ нашли в Татарстане сеть подпольных оружейников

ФСБ России, МВД и Росгвардия пресекли деятельность 124 человек из 39 регионов страны, связанных с незаконным оборотом и восстановлением боевых свойств оружия в подпольных мастерских, сообщает ЦОС ФСБ.

Следственные действия проводились в 39 регионах, включая Татарстан, Москву и Московскую область, а также Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Новосибирскую, Челябинскую, Тверскую, Тульскую и Псковскую области.

Оперативники прекратили деятельность 59 подпольных мастерских по переделке оружия. В результате обысков были изъяты 333 единицы оружия, более 290 кг взрывчатых веществ и более 633000 патронов различного калибра.