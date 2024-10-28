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Сотрудники ФСБ нашли в Татарстане сеть подпольных оружейников
ФСБ России, МВД и Росгвардия пресекли деятельность 124 человек из 39 регионов страны, связанных с незаконным оборотом и восстановлением боевых свойств оружия в подпольных мастерских, сообщает ЦОС ФСБ.
Следственные действия проводились в 39 регионах, включая Татарстан, Москву и Московскую область, а также Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Новосибирскую, Челябинскую, Тверскую, Тульскую и Псковскую области.
Оперативники прекратили деятельность 59 подпольных мастерских по переделке оружия. В результате обысков были изъяты 333 единицы оружия, более 290 кг взрывчатых веществ и более 633000 патронов различного калибра.
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