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Политика
10 февраля 2023  20:57

Сотрудники ФБР пришли с обыском в дом бывшего вице-президента Пенса

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Сотрудники ФБР прибыли с обыском в дом бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в городе Кармель. Об этом сообщает пишет газета Politico.

Сотрудник полиции, который находится на месте событий, рассказал, что представители федеральной службы проверяют, не остались ли дома у политика секретные материалы. Обыск проводится с согласия самого Пенса.

Как передает ТАСС, источники CNN рассказали, что в конце января документы были найдены в доме политика его юристом и переданы ФБР. 

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