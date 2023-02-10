Сотрудники ФБР пришли с обыском в дом бывшего вице-президента Пенса

Сотрудники ФБР прибыли с обыском в дом бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в городе Кармель. Об этом сообщает пишет газета Politico.

Сотрудник полиции, который находится на месте событий, рассказал, что представители федеральной службы проверяют, не остались ли дома у политика секретные материалы. Обыск проводится с согласия самого Пенса.

Как передает ТАСС, источники CNN рассказали, что в конце января документы были найдены в доме политика его юристом и переданы ФБР.