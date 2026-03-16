Сотрудники экономической безопасности МВД отмечают 89-летие образования подразделения

Сегодня исполняется 89 лет со дня образования подразделений экономической безопасности. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

История подразделений экономической безопасности ведет свой отсчет с 16 марта 1937 года, когда секретным приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией – знаменитый ОБХСС.

Сегодня подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции активно занимаются защитой бюджетных средств. Они следят за безопасностью оборонно-промышленного сектора, борются с теневой экономикой, нелегальными финансовыми операциями, обналичиванием денег и незаконным вывозом капитала за границу.

Только за 2025 год подразделениями экономической безопасности выявлено почти 62 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, более 27 тысяч из которых совершены в крупном и особо крупном размере.

Размер выявленного материального ущерба по оконченным уголовным делам превысил 223,5 млрд рублей. Наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 304,4 млрд рублей.