Полицейские задержали дебоширов у «Ривьеры» в Казани, один из них ударил полицейского

Инцидент произошел минувшей ночью: к сотрудникам ДПС обратился мужчина, который рассказал, что около ТРК «Ривьера» несколько молодых людей избивают человека.

Стражи порядка сразу отправили на место происшествия. Один из нападавших ударил сотрудника полиции, после чего попытался сбежать. Однако его задержали.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, всех четверых правонарушителей доставили в отдел полиции «Ямашевский». На них составили материалы за неповиновение полицейским. Кроме того, материалы в отношении ударившего полицейского направили в следственные органы для принятия решения о возбуждении дела.