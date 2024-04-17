Сотрудники детской больницы в Нижнекамске передали 250 тыс. рублей бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сотрудники Нижнекамской районной детской больницы собрали и передали волонтёрам 250 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку необходимых вещей бойцам-землякам, которые находятся на передовой.

«У всех есть понимание, о чем речь, поэтому все по единому зову откликнулись на акцию и присоединились к ней», — отметил главный врач детской больницы Алексей Толстиков.

Немалую сумму медработники собрали за короткое время. Откликнулся практически весь огромный коллектив детской больницы, в котором более тысячи человек. К слову, это не первая акция в медучреждении, за две предыдущие была собрана примерна та же сумма.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«250 тысяч рублей — это большая сумма, я думаю мы закупим что-нибудь такое крупное. Или инструменты, или рации, или прицелы, генераторы для ребят», — говорит администратор группа «Гуманитарка. Татарстан» Татьяна Никифорова.

Волонтеры этой группы сейчас готовит большую праздничную отправку к 9 Мая. Нижнекамские бойцы с передовой отправили волонтерам огромный список всего, что им необходимо.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы просим, чтобы нам помогли закупить строительный инвентарь, потому что ребята двигаются вперед, им нужны, пилы, топоры. И ребята часто просят радиостанции, квадрокоптеры, прицелы, генераторы. Они очень востребованы. А суммы там очень большие, и не всегда можем помочь», — говорит администратор группа «Гуманитарка. Татарстан».

Средняя цена электрогенератора составляет от 20 до 30 тыс. рублей. Поэтому сейчас основное внимание волонтёров направлено на сбор денег. Это универсальный и самый удобный ресурс для помощи. Так, например, в 5 точках города были размещены кубы для сбора средств.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы принимаем любые суммы, начиная от 10 рублей, и кто сколько может. Жители помогают очень хорошо, тем более предприниматели подключились. Какие-то предприятия нам помогают. Стараемся как можно больше наполнить наши машины, чтобы ушли заполненные», — рассказала Никифорова.

В то же время люди продолжают нести продукты питания, средства личной гигиены. Все это тоже очень нужно и обязательно отправится в составе ближайшей отправки. Михаил Васильев — пример неравнодушного пенсионера, частенько заглядывает в пункт сбора с полным пакетом еды.

«Как можем хотим помочь. Мы вне опасности, они там рискуют жизнью», — рассуждает нижнекамец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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