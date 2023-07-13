Сотрудники ЧВК «Вагнер» в ЦАР спасли китайских шахтеров от боевиков

Подразделения ЧВК «Вагнер» эвакуировали граждан Китая с одной из шахт в Центральноафриканской Республике, чтобы спасти их от боевиков, передает ТАСС.

По данным агентства, ЧВК «Вагнер» получила информацию о том, что на шахту в городе Бамбари, где работают китайские шахтеры, планируют нападение боевики. После этого к ней обратилось посольство КНР в стране и попросило о помощи.

Через день бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в район предприятия, где обнаружили укрывшихся в джунглях шахтеров. 12 Горняков эвакуировали в Банги – столицу страны.