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Сотрудники «Челныводоканал» спасли котенка, провалившегося в ливневую канализацию
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Аварийная бригада «Челныводоканал» спасла котенка, который провалился в колодец ливневой канализации. Об этом сообщают в официальном сообществе предприятия «Вконтакте».
Отмечается, что обращение к ним поступило в 9 часов утра. Прибыв на место, силами дежурной бригады ПГС из колодца ливневой канализации был спасен котенок. Малыш был извлечен из колодца и доставлен в безопасное место.
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