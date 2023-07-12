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Происшествия 12 июля 2023 19:01

Сотрудники «Челныводоканал» спасли котенка, провалившегося в ливневую канализацию

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Аварийная бригада «Челныводоканал» спасла котенка, который провалился в колодец ливневой канализации. Об этом сообщают в официальном сообществе предприятия «Вконтакте».

Отмечается, что обращение к ним поступило в 9 часов утра. Прибыв на место, силами дежурной бригады ПГС из колодца ливневой канализации был спасен котенок. Малыш был извлечен из колодца и доставлен в безопасное место.

Фото: «Челныводоканал»

#челны #спасли животное
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