Бугульминский лесхоз присвоил оплату за уборку сорняков, которую не проводил

В отношении сотрудников Бугульминского лесхоза возбудили уголовное дело о хищении средств за уборку сорной травы, которая на самом деле не проводилась, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в период с января по сентябрь 2022 года неустановленные лица из ГБУ «Бугульминский лесхоз» внесли в акты ложные сведения о якобы проведенных работах по механизированной уборке сорной травы на территории искусственного лесовосстановления в Бугульминском районе.

На основании актов о выполненных работах Министерством лесного хозяйства РТ на счет сотрудников были перечислены деньги, которые те в результате присвоили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств.