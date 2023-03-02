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Бугульминский лесхоз присвоил оплату за уборку сорняков, которую не проводил
В отношении сотрудников Бугульминского лесхоза возбудили уголовное дело о хищении средств за уборку сорной травы, которая на самом деле не проводилась, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в период с января по сентябрь 2022 года неустановленные лица из ГБУ «Бугульминский лесхоз» внесли в акты ложные сведения о якобы проведенных работах по механизированной уборке сорной травы на территории искусственного лесовосстановления в Бугульминском районе.
На основании актов о выполненных работах Министерством лесного хозяйства РТ на счет сотрудников были перечислены деньги, которые те в результате присвоили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств.
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