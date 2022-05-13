Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» накануне 9 мая благоустроили памятники и обелиски

Историческая память и преемственность поколений были и остаются значимыми направлениями социальной и добровольческой деятельности АО «Транснефть – Прикамье». По многолетней традиции накануне 9 мая нефтепроводчики благоустроили памятники и обелиски, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Масштабная акция памяти охватила территории регионов ведения производственной деятельности общества — Республики Татарстан, Удмуртскую и Чувашскую республики, Пермский край, Свердловскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области.

Залпы войны отгремели в далеком 1945 году. Но и сегодня в России не найти семью без военной истории, где бережно хранят память о своих героях. Потомки чтут освободителей и помнят о высокой цене чистого неба и мирной жизни.

В послевоенные годы по всей стране появились аллеи героев, были воздвигнуты памятники, обелиски, мемориальные доски, памятные колонны и постаменты с боевыми орудиями, танками и самолетами. Сейчас их насчитывается более десятка тысяч. Эти памятники войны были установлены не только в местах боевых сражений и формирования воинских частей, но и в тылу — там, где совершались трудовые подвиги во имя Победы над врагом: на предприятиях, в городах и селах.





Почитая подвиги советских солдат и тружеников тыла, нефтепроводчики отдали дань памяти тем далеким событиям и благоустроили памятники и обелиски в отдаленных селах и городах, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Волонтеры АО «Транснефть — Прикамье» провели уборку и благоустройство территорий памятников от мусора и сорняков, покрасили ограждения, высадили цветы. Работники отремонтировали более 20 памятников и обелисков воинской славы, а в день празднования Великой Победы возложили цветы к обновленным мемориалам.

В преддверии Дня Победы корпоративные волонтеры в составе поискового отряда «Выстрел» приняли участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» на местах боев Сталинградской битвы. Несмотря на первые весенние экспедиции в степях Волгоградской области поисковики уже подняли останки более 100 бойцов, медальоны, красноармейские книжки. Поисковая работа важное дело, значимость которого переоценить сложно. Ведь даже сейчас, спустя 77 лет, Великая Отечественная не просто прошлое, а часть истории страны, о которой следует помнить и знать всегда.