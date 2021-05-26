Сотрудники АО «Татспиртпром» приняли участие в Межрегиональных корпоративных играх ПФО

В столице Татарстана прошли Межрегиональные корпоративные игры Приволжского федерального округа. 800 спортсменов-любителей со всего Поволжья и около 40 организаций из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии отстаивали звание сильнейшей спортивной команды в 19 видах спорта. В рамках мероприятия участники сдавали и нормы ГТО.
Организатором выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
От группы компаний «Татспиртпром» приняла участие команда пивоваренного завода «Белый Кремль» в составе 40 человек. Свой вклад в победы компании внесли сотрудники филиалов АО «Татспиртпром» и ООО «Алкоторг».
Общекомандный результат в корпоративных играх ПФО: компания «Татспиртпром» заняла почетное 4-е место по общему подсчету баллов. В девяти дисциплинах нашим спортсменам-любителям удалось занять главные призовые места.
Участие в корпоративных играх принимали российские компании, среди которых предприятия госкорпорации «Ростех», птицефабрика «Акашевская», «Татнефть — Пресскомпозит», аэропорт «Казань», «Татэнерго» и другие.
Благодарим каждого участника соревнований за высокие показатели. Благодаря упорству и воле к победе наша команда показала отличный результат и вошла в пятерку сильнейших.
|
№ п.п.
|
Спортивная дисциплина
|
Участники
|
ФИО сотрудника
|
Место
|
1
|
ШАХМАТЫ
|
ЖЕНЩИНЫ
|
Билалова Энже Ильсуровна
|
3 место
|
2
|
ПОДТЯГИВАНИЕ
|
МУЖЧИНЫ от 45 лет и старше
|
Бикмуллин Миннур Зиннурович
|
1 место
|
3
|
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
|
МУЖЧИНЫ до 720 кг
|
Белый Кремль
|
1 место
|
4
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|
ЖЕНЩИНЫ от 35 лет и старше
|
Зайнутдинова Гульнара Равилевна
|
1 место
|
5
|
НАРОДНЫЙ ЖИМ
|
МУЖЧИНЫ (до 85 кг) от 45 лет и старше
|
Бикмуллин Миннур Зиннурович
|
3 место
|
6
|
НАРОДНЫЙ ЖИМ
|
ЖЕНЩИНЫ (до 65 кг) от 45 лет и старше
|
Ханова Светлана Николаевна
|
1 место
|
7
|
НАРОДНЫЙ ЖИМ
|
ЖЕНЩИНЫ (свыше 65 кг) от 45 лет и старше
|
Зиатдинова Татьяна Ивановна
|
1 место
|
8
|
НАРДЫ
|
МУЖЧИНЫ
|
Султанов Наиль Радмирович
|
3 место
|
9
|
НАРДЫ
|
ЖЕНЩИНЫ
|
Павлова Аделина Рустемовна
|
1 место
|
10
|
НАРДЫ
|
ЖЕНЩИНЫ
|
Андреянова Светлана Сергеевна
|
3 место
|
11
|
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|
100 метров (мужчины) до 35 лет
|
Гимадеев Ильдар Рустемович
|
3 место
|
12
|
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|
100 метров (мужчины) от 35 до 45 лет
|
Платонов Андрей Николаевич
|
3 место
|
13
|
ГИРЕВОЙ СПОРТ
|
ЖЕНЩИНЫ (до 65 кг) от 45 лет и старше
|
Ханова Светлана Николаевна
|
1 место
|
14
|
ГИРЕВОЙ СПОРТ
|
ЖЕНЩИНЫ (свыше 65 кг) от 45 лет и старше
|
Зиатдинова Татьяна Ивановна
|
1 место
|
15
|
ГИРЕВОЙ СПОРТ
|
МУЖЧИНЫ (до 85 кг) от 35 до 45 лет
|
Платонов Андрей Николаевич
|
2 место
|
16
|
ГИРЕВОЙ СПОРТ
|
МУЖЧИНЫ (свыше 85 кг) до 35 лет
|
Игнатьев Евгений Александрович
|
3 место
|
17
|
ГИРЕВОЙ СПОРТ
|
МУЖЧИНЫ (свыше 85 кг) от 35 до 45 лет
|
Парамонов Алексей Юрьевич
|
2 место
|
18
|
Дартс
|
ЖЕНЩИНЫ
|
Ханова Светлана Николаевна
|
2 место