Сотрудники АО «Татспиртпром» приняли участие в Межрегиональных корпоративных играх ПФО

В столице Татарстана прошли Межрегиональные корпоративные игры Приволжского федерального округа. 800 спортсменов-любителей со всего Поволжья и около 40 организаций из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии отстаивали звание сильнейшей спортивной команды в 19 видах спорта. В рамках мероприятия участники сдавали и нормы ГТО.

Организатором выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

От группы компаний «Татспиртпром» приняла участие команда пивоваренного завода «Белый Кремль» в составе 40 человек. Свой вклад в победы компании внесли сотрудники филиалов АО «Татспиртпром» и ООО «Алкоторг».

Общекомандный результат в корпоративных играх ПФО: компания «Татспиртпром» заняла почетное 4-е место по общему подсчету баллов. В девяти дисциплинах нашим спортсменам-любителям удалось занять главные призовые места.

Участие в корпоративных играх принимали российские компании, среди которых предприятия госкорпорации «Ростех», птицефабрика «Акашевская», «Татнефть — Пресскомпозит», аэропорт «Казань», «Татэнерго» и другие.

Благодарим каждого участника соревнований за высокие показатели. Благодаря упорству и воле к победе наша команда показала отличный результат и вошла в пятерку сильнейших.