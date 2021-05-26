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26 мая 2021  11:45

Сотрудники АО «Татспиртпром» приняли участие в Межрегиональных корпоративных играх ПФО

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В столице Татарстана прошли Межрегиональные корпоративные игры Приволжского федерального округа. 800 спортсменов-любителей со всего Поволжья и около 40 организаций из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии отстаивали звание сильнейшей спортивной команды в 19 видах спорта. В рамках мероприятия участники сдавали и нормы ГТО.

Организатором выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

От группы компаний «Татспиртпром» приняла участие команда пивоваренного завода «Белый Кремль» в составе 40 человек. Свой вклад в победы компании внесли сотрудники филиалов АО «Татспиртпром» и ООО «Алкоторг».

Общекомандный результат в корпоративных играх ПФО: компания «Татспиртпром» заняла почетное 4-е место по общему подсчету баллов. В девяти дисциплинах нашим спортсменам-любителям удалось занять главные призовые места.
Участие в корпоративных играх принимали российские компании, среди которых предприятия госкорпорации «Ростех», птицефабрика «Акашевская», «Татнефть — Пресскомпозит», аэропорт «Казань», «Татэнерго» и другие.
Благодарим каждого участника соревнований за высокие показатели. Благодаря упорству и воле к победе наша команда показала отличный результат и вошла в пятерку сильнейших.

№ п.п.

Спортивная дисциплина

Участники

ФИО сотрудника

Место

1

ШАХМАТЫ

ЖЕНЩИНЫ

Билалова Энже Ильсуровна

3 место

2

ПОДТЯГИВАНИЕ

МУЖЧИНЫ от 45 лет и старше

Бикмуллин Миннур Зиннурович

1 место

3

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

МУЖЧИНЫ до 720 кг

Белый Кремль

1 место

4

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЖЕНЩИНЫ от 35 лет и старше

Зайнутдинова Гульнара Равилевна

1 место

5

НАРОДНЫЙ ЖИМ

МУЖЧИНЫ (до 85 кг) от 45 лет и старше

Бикмуллин Миннур Зиннурович

3 место

6

НАРОДНЫЙ ЖИМ

ЖЕНЩИНЫ (до 65 кг) от 45 лет и старше

Ханова Светлана Николаевна

1 место

7

НАРОДНЫЙ ЖИМ

ЖЕНЩИНЫ (свыше 65 кг) от 45 лет и старше

Зиатдинова Татьяна Ивановна

1 место

8

НАРДЫ

МУЖЧИНЫ

Султанов Наиль Радмирович

3 место

9

НАРДЫ

ЖЕНЩИНЫ

Павлова Аделина Рустемовна

1 место

10

НАРДЫ

ЖЕНЩИНЫ

Андреянова Светлана Сергеевна

3 место

11

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

100 метров (мужчины) до 35 лет

Гимадеев Ильдар Рустемович

3 место

12

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

100 метров (мужчины) от 35 до 45 лет

Платонов Андрей Николаевич

3 место

13

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЖЕНЩИНЫ (до 65 кг) от 45 лет и старше

Ханова Светлана Николаевна

1 место

14

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЖЕНЩИНЫ (свыше 65 кг) от 45 лет и старше

Зиатдинова Татьяна Ивановна

1 место

15

ГИРЕВОЙ СПОРТ

МУЖЧИНЫ (до 85 кг) от 35 до 45 лет

Платонов Андрей Николаевич

2 место

16

ГИРЕВОЙ СПОРТ

МУЖЧИНЫ (свыше 85 кг) до 35 лет

Игнатьев Евгений Александрович

3 место

17

ГИРЕВОЙ СПОРТ

МУЖЧИНЫ (свыше 85 кг) от 35 до 45 лет

Парамонов Алексей Юрьевич

2 место

18

Дартс

ЖЕНЩИНЫ

Ханова Светлана Николаевна

2 место
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