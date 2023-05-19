Сотрудники Ак Барс Страхование обучили финансовой грамотности более 1200 старшеклассников

Сотрудники операционных офисов Ак Барс Страхование провели уроки финансовой грамотности в школах Татарстана. Всего уроки по финансовой грамотности были проведены в 23 филиалах компании. За две недели было организовано 50 уроков, на которых присутствовало более 1200 учащихся 9-11-х классов общеобразовательных школ Татарстана. 13 филиалов не остановились на одном уроке и провели дополнительные занятия. В короткий срок они организовали и провели в школах по 7-9 уроков.

Инициатива компании была воспринята с энтузиазмом и со стороны администрации школ: компания Ак Барс Страхование получила множество благодарственных отзывов и предложения проводить подобные занятия на регулярной основе.

Отметим, забота о детях, повышение финансовой грамотности среди школьников Татарстана — одна из значимых целей компании Ак Барс Страхование. Ведь все школьники, принявшие участие в обучении, уже через несколько лет достигнут совершеннолетия и вступят в активную финансовую деятельность.

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