Сотрудникам СМИ из России запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

Сотрудникам СМИ из РФ запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. По данным Международного олимпийского комитета (МОК), к сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Как рассказывали в организации, их не допустят до всех командных соревнований. Также в участии откажут тем, кто активно поддерживает военные действия. Официальных лиц тоже не аккредитуют на соревнования.

Отметим, что на Олимпиаде, помимо всего этого, запретят демонстрировать официальную символику России и Белоруссии, использовать символ Z, любой военной символики и даже цветов георгиевской ленты.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.