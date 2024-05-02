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Сотрудникам КАМАЗа не хватает автобусов на заводских маршрутах
На КАМАЗе не хватает автобусов для обслуживания заводских маршрутов. В итоге на предприятии решили увеличить число такого транспорта. Проработать вопрос поручили депутатам, пишут «Челнинские известия».
Как сказал председатель профкома ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов, вопрос насчет заводских маршрутов и дополнительных автобусов стоит остро.
«Вы посмотрите, какая обстановка царит на остановках автомобильного, прессово-рамного заводов, на заводе двигателей и кузнечном – такая же. Людей тьма, общественный транспорт берут практически штурмом, автобусы уходят переполненные. И так каждый день, в начале и конце смены», – комментирует спикер.
Он добавил, что из-за дефицита автобусов сотрудники завода вынуждены пользоваться личным транспортом, который, к сожалению, ставить некуда, поскольку все места заняты. Как итог: на предприятие специально приезжают родные работников, которые забирают заводчанина домой.
«А это приводит к пробкам», – резюмировал Шамилов.
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