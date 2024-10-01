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Сотрудникам фирмы по производству удобрений в РТ выплатили долг по зарплате в 34 млн
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Работникам нижнекамской компании «Оргнефтехим-Холдинг» задолжали зарплату за три месяца.
По данным из открытых источников, фирма занимается производством металлоконструкций и удобрений. 169 человек ждали денег с марта, пока в это дело не вмешалась прокуратура.
Сейчас долг в 34 миллиона полностью погашен.
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