Сотрудникам фирмы по производству удобрений в РТ выплатили долг по зарплате в 34 млн

Работникам нижнекамской компании «Оргнефтехим-Холдинг» задолжали зарплату за три месяца.

По данным из открытых источников, фирма занимается производством металлоконструкций и удобрений. 169 человек ждали денег с марта, пока в это дело не вмешалась прокуратура.

Сейчас долг в 34 миллиона полностью погашен.