Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сотрудника УФСИН РТ подозревают в присвоении компьютерной техники на 3 млн рублей
В Татарстане выявлен случай крупной растраты в системе уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан подозревается в присвоении вверенного ему имущества на сумму более 3 миллионов рублей.
По данным следствия, с апреля 2022-го по июль 2024 года подозреваемый получил 55 единиц различной компьютерной техники для передачи в подразделения УФСИН. Вместо этого он обратил все полученное оборудование в свою пользу.
Противоправные действия были раскрыты в результате совместной работы Следственного управления СКР по Республике Татарстан и регионального УФСИН. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств дела.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников