Сотрудника УФСИН РТ подозревают в присвоении компьютерной техники на 3 млн рублей

В Татарстане выявлен случай крупной растраты в системе уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан подозревается в присвоении вверенного ему имущества на сумму более 3 миллионов рублей.

По данным следствия, с апреля 2022-го по июль 2024 года подозреваемый получил 55 единиц различной компьютерной техники для передачи в подразделения УФСИН. Вместо этого он обратил все полученное оборудование в свою пользу.

Противоправные действия были раскрыты в результате совместной работы Следственного управления СКР по Республике Татарстан и регионального УФСИН. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств дела.