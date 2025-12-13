Сотрудника татарстанской компании задержали за взятку от бизнесмена

В Татарстане сотрудника одной из компаний арестовали за получение взятки.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь мужчина получил от бизнесмена взятку в миллион рублей.

Деньги он получил за оказание содействия в ускоренном получении новых заказов при оплате услуг, а также лояльное отношение при приемке выполненных работ.

Суд избрал для сотрудника компании меру пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.