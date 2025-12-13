news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 декабря 2025 12:14

Сотрудника татарстанской компании задержали за взятку от бизнесмена

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане сотрудника одной из компаний арестовали за получение взятки.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь мужчина получил от бизнесмена взятку в миллион рублей.

Деньги он получил за оказание содействия в ускоренном получении новых заказов при оплате услуг, а также лояльное отношение при приемке выполненных работ.

Суд избрал для сотрудника компании меру пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025
Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

12 декабря 2025