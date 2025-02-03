Сотрудника районного исполкома ждет суд за кражу денег предпринимателей

Сотрудник районного исполкома предстанет перед судом за кражу денег предпринимателей под видом благотворительности.

Выяснилось, с 2022 года начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района организовал сбор денег с 12 местных предпринимателей на проведение в селе Муслюмово различных праздников и фестивалей, а также оказание благотворительной помощи, в том числе инвалидам и детям из неблагополучных семей.

Однако полученные 244 тысячи рублей мужчина похитил.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.