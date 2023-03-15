Сотрудника колонии в РТ обвиняют в том, что он за деньги проносил мобильники за решетку

В Татарстане на сотрудника колонии №5 возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено следствием, командир отделения пожарной части 1-го разряда ФКУ ИК №5 УФСИН России по Республике Татарстан получил от осужденного 25 тыс. рублей в качестве вознаграждения за то, что тот пронесет в колонию мобильники. В дальнейшем телефоны передавали осужденным, которые отбывали срок в данном исправительном учреждении.

На данный момент установлены два факта получения денег за пронос гаджетов на территорию ИК №5.

