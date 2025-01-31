Сотрудника казанского «Водоканала» оштрафовали за долгое отсутствие воды в Аметьево

В Казани должностное лицо местного «Водоканала» оштрафовали за превышение допустимой продолжительности перерыва подачи водоснабжения в жилом массиве Аметьево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В течение 2024 года сотрудники МУП «Водоканал» три раза допустили превышение допустимого времени отключения холодной воды в жилом массиве Аметьево. Каждый случай простоя длился больше суток: 26, 28 и 41 час соответственно.

Госжилинспекция оштрафовала ответственное лицо на 30 тысяч рублей.