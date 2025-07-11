Сотрудника Казанского порохового завода задержали за хищение боеприпасов

Работник Казанского порохового завода задержан при попытке хищения продукции предприятия. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По данным спецслужбы, мужчина предпринял попытку хищения трубчатого пороха, который используется при создании снарядов, широко применяемых Вооруженными Силами РФ в зоне спецоперации.

В отношении сотрудника завода возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.