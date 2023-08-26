news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 августа 2023 12:33

Сотрудника ИК-2 Казани подозревают в том, что он за деньги проносил в колонию наркотики

Скопировать ссылку

Сотрудника казанской ИК-2 подозревают в получении 150 тысяч рублей взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, младшему инспектору группы надзора предложили деньги за то, что он позволит пронести на территорию колонии наркотики.

Затем знакомая одного из осужденных, не зная о его намерениях, перечислила деньги приятелю осужденного, который также не был в курсе преступной схемы. Деньги он передавал сотруднику УФСИН, а тот забирал в указанных местах наркотики и проносил их в колонию.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

#следком рт #ИК-2
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное