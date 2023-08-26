Сотрудника ИК-2 Казани подозревают в том, что он за деньги проносил в колонию наркотики

Сотрудника казанской ИК-2 подозревают в получении 150 тысяч рублей взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, младшему инспектору группы надзора предложили деньги за то, что он позволит пронести на территорию колонии наркотики.

Затем знакомая одного из осужденных, не зная о его намерениях, перечислила деньги приятелю осужденного, который также не был в курсе преступной схемы. Деньги он передавал сотруднику УФСИН, а тот забирал в указанных местах наркотики и проносил их в колонию.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.