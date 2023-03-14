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Сотрудника Госстройнадзора РТ обвиняют в получении взяток за сокрытие ошибок застройщиков
В Татарстане 46-летнего руководителя Северо-западного территориального органа Инспекции Госстройнадзора РТ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ было установлено, что в прошлом году мужчина, который занимался надзором за строительством 16-этажного дома в Лаишевском районе, получил от застройщика в качестве взятки двухкомнатную квартиру по заниженной цене, за что помог сокрыть недостатки, допущенные при строительстве, и быстрее ввести дом в эксплуатацию. Стоимость квартиры составляла 91 тысячу рублей за квадратный метр, тогда как подозреваемому она досталась по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр.
Кроме того, в 2018 году сотрудник Госстройнадзора получил взятку за покровительство субподрядной организации, допустившей недостатки при выполнении работ на стройке одного из ЖК в Лаишево.
В данный момент мужчина заключен под стражу. СК России по РТ просит граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться в следственное управление.
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