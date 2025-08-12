Сотрудника «Главтатдортранс», который принял некачественный ремонт дороги, ждет суд

Прокуратура Татарстана завершила расследование уголовного дела против сотрудника «Главтатдортранс». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при ремонте дороги в Мамадышском районе.

Выяснилось, что в сентябре 2022 года мужчина допустил к ремонту дороги подрядчика без договора и проектной документации.

Дорогу не проверили на соответствие стандартам, но приняли в эксплуатацию. В результате бюджету нанесен ущерб в 8,3 млн рублей.

Мужчина частично признал вину. Дело передано в Мамадышский суд для рассмотрения.