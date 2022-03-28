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Происшествия
28 марта 2022  20:56
Полина Шевчук

Сотрудника фирмы по лесозаготовке в РТ осудили за взятки работнику РЖД

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Зеленодольский горсуд Татарстана вынес приговор работнику организации, которая занимается лесозаготовкой. Он был признан виновным по статье «Дача взятки», сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. 

Как было установлено в суде, с 2016 по 2017 год сотрудник компании передал одному из начальников железнодорожных станций Горьковской железной дороги 250 тыс. рублей в качестве взятки. Деньги мужчина платил за то, чтобы вагоны с лесом оперативно принимались и отправляли дальше, а также за лояльное отношение при приемки вагонов.

По данному факту Татарским транспортным прокурором в отношении компании по лесозаготовке возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Теперь фирме грозит штраф в размере не менее миллиона рублей.

#дача взятки #Татарская транспортная прокуратура
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