Сотрудника фирмы по лесозаготовке в РТ осудили за взятки работнику РЖД

Зеленодольский горсуд Татарстана вынес приговор работнику организации, которая занимается лесозаготовкой. Он был признан виновным по статье «Дача взятки», сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как было установлено в суде, с 2016 по 2017 год сотрудник компании передал одному из начальников железнодорожных станций Горьковской железной дороги 250 тыс. рублей в качестве взятки. Деньги мужчина платил за то, чтобы вагоны с лесом оперативно принимались и отправляли дальше, а также за лояльное отношение при приемки вагонов.

По данному факту Татарским транспортным прокурором в отношении компании по лесозаготовке возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Теперь фирме грозит штраф в размере не менее миллиона рублей.