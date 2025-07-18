Сотрудника фирмы-перевозчика в РТ обвиняют в посредничестве при коммерческом подкупе

В Татарстане следователи передали в суд уголовное дело экс-сотрудника фирмы-перевозчика за посредничество при коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год он выполнял роль посредника при передаче взяток руководителю отдела перевозок от представителей двух организаций. Деньги передавались за создание преимуществ и ускорение отгрузки продукции. Размер денежного вознаграждения колебался от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении взяткополучателя и представителей коммерческих организаций продолжается.