Сотрудника «дочки» «Алабуги» задержали за взятку от поставщика

Сотрудники УФСБ по РТ и служба безопасности ОЭЗ «ППТ Алабуга» поймали одного из сотрудников общества за получение миллиона рублей в виде «отката» от одного из поставщиков.

Речь идет о специалисте ООО «СтройТрест Алабуга» Арслане Касимове. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

«Наша компания придерживается нулевой терпимости к коррупции. Наша служба безопасности действует в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Наши совместные усилия позволяют оперативно выявлять и пресекать противоправные действия. Мы благодарны коллегам из УФСБ РФ по Республике Татарстан за плодотворное сотрудничество», – заявили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».