Сотрудника автоинспекции осудили за то, что нашел на дороге наркотики и забрал их себе

В марте этого года 31-летний сотрудник автоинспекции патрулируя в поселке Красный Ключ Нижнекамского района республики, на обочине на улице Лесной обнаружил сверток с мефедроном массой 40 граммов и забрал его себе.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, мужчина узнал о свертке с наркотиком за день до этого, когда в общий чат в одном из мессенджеров его знакомый – тоже сотрудник автоинспекции – сообщил о том, что нашел сверток около дороги.

После этого они вдвоем решили подъехать на указанное место и пронаблюдать, кто будет забирать наркотики. Спустя 5 часов наблюдения никто не пришел, и мужчины решили разъехаться. Однако утром следующего дня 31-летний автоинспектор вернулся на то место, нашел сверток и уехал с ним.

Через несколько дней, в апреле его задержали оперативники УФСБ России по РТ, наркотики нашли у него в багажнике. Мужчину обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере для личного потребления.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.