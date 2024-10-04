Сотрудник Запорожской АЭС погиб во время взрыва в своем авто

В машине сотрудника Запорожской АЭС сработало взрывное устройство. Как сообщают РИА Новости, мужчина погиб.

Автомобиль был припаркован у его дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре. В салон авто неизвестные заложили самодельную бомбу, которая сработала, когда мужчина сел в машину.

СК по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".