Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сотрудник Запорожской АЭС погиб во время взрыва в своем авто
В машине сотрудника Запорожской АЭС сработало взрывное устройство. Как сообщают РИА Новости, мужчина погиб.
Автомобиль был припаркован у его дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре. В салон авто неизвестные заложили самодельную бомбу, которая сработала, когда мужчина сел в машину.
СК по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников