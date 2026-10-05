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Происшествия 5 октября 2026 10:52

Сотрудник ЗАЭС погиб из-за удара вражеского дрона

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Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Трагедия произошла 4 октября.

«Главные герои - это персонал ЗАЭС, круглосуточно под обстрелами противника обеспечивающий эксплуатацию объекта. И дается это, поверьте, очень непросто. В воскресенье опять погиб наш товарищ. "Газель" с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель - сотрудник станции – погиб», – цитирует Лихачева ТАСС.

#атака БПЛА #погиб водитель #Запорожская область
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