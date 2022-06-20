Сотрудница Татмедиа снялась для телеконцерта с группами «Учкудук» и «Лейся, песня»

18 июня в Москве состоялись съемки телевизионного концерта ко Дню семьи, любви и верности, в которых приняла участие сотрудник медиахолдинга «Татмедиа» Марина Тетерина (творческий псевдоним Мишина) со своей авторской песней «Важно быть рядом».

В съемках также приняли участие легендарные группы «Лейся, песня!», «Доктор Ватсон», «Учкудук» и многие другие известные исполнители.

Марине, как автору популярных песен, был вручен Кубок и Благодарность от кинокомпании «Алмаз», Радио «Голоса планеты» и федерального Первого Российского национального канала за высокий профессионализм в создании уникального номера. Это уже не первая песня певицы, отмеченная организаторами концерта.

В интервью телеканалу Марина представила новое стихотворение, написанное специально ко Дню семьи, любви и верности. Концерт будет транслироваться на Первом российском национальном канале 8 июля.