Сотрудник стройки пойдет под суд за гибель рабочего в Казани

В Казани прокуратура утвердила обвинение 40-летнему местному жителю за гибель рабочего на стройке.

По данным прокуратуры РТ, мужчина без проведения соответствующего обучения допустил к уборке строительного мусора на 11-м этаже строящегося дома официально не трудоустроенного 25-летнего рабочего. Кроме того, он не обеспечил должный контроль за безопасным производством работ.

В итоге новый работник, потеряв равновесие, упал с высоты и разбился.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения.