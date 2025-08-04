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Происшествия 4 августа 2025 12:52

Сотрудник стройки пойдет под суд за гибель рабочего в Казани

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В Казани прокуратура утвердила обвинение 40-летнему местному жителю за гибель рабочего на стройке.

По данным прокуратуры РТ, мужчина без проведения соответствующего обучения допустил к уборке строительного мусора на 11-м этаже строящегося дома официально не трудоустроенного 25-летнего рабочего. Кроме того, он не обеспечил должный контроль за безопасным производством работ.

В итоге новый работник, потеряв равновесие, упал с высоты и разбился.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения.

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