Сотрудник сотовой компании из Челнов продал знакомому распечатку звонков его возлюбленной

В Набережных Челнах вынесен приговор сотруднику одной из компаний сотовой связи. Мужчина признан виновным по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, к сотруднику компании сотовой связи обратился его знакомый, который попросил за вознаграждение предоставить ему распечатку телефонных звонков и смс-сообщений с номера телефона его возлюбленной. Он объяснил, что якобы хочет найти среди звонков очень важный номер, который потерял.

Сотрудник компании продал знакомому распечатку звонков и смс.

Стоит отметить, что хозяйка номера не была в курсе просьбы сожителя и не давала ему никакие доверенности на получение этой информации. Однако во время судебного заседания женщина поменяла свою точку зрения и сказала, что сама попросила сделать распечатку, чтобы якобы найти утерянный номер телефона сестренки.

По данным пресс-службы УФСБ по РТ, разработку по этому делу вели оперативники ведомства.

Тем не менее, суд признал челнинца виновным и приговорил его к 360 часам обязательных работ.