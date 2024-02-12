СМИ назвали главные моменты в интервью Путина Такеру

«Русские не сдаются» и «Россию не победить на поле боя» — это два главных и трогательных момента, которые озвучил Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Так считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.

Она отметила, что глава государства «слов на ветер не бросает». Такие заявления российского лидера «вселяют уверенность» в россиян.

«И если он так говорит, то так оно и есть», — подчеркнула Симоньян.

Что касается важных моментов в интервью для жителей Запада, то здесь спикер выделила слова Путина о том, что Россия не собирается нападать на Европу. Она считает, что западники «выдохнули» после этих слов и стали «вменяемее».

Напомним, со слов Путина, политики в Европе и США постоянно пугают своих граждан угрозами нападения со стороны России. Однако РФ не собирается нападать ни на НАТО, ни на какие страны Балтии. По его мнению, власти Запада рассказывают эти «страшилки», чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем.