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Ру Тат
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28 мая 2021  18:15
Павел Климчак

Сотрудник СИЗО из РТ на отдыхе задержал мужчину, который украл продукты из магазина

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Сотрудник СИЗО №4 из Мензелинска Владислав Григорьев задержал мужчину, который украл товары из продуктового магазина. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Сотрудник следственного изолятора ехал на автомобиле в свободное от службы время, когда увидел продавца супермаркета, просящего о помощи, и убегавшего с пакетом в руках мужчину.

Владислав догнал его, задержал и отвел обратно в магазин, после чего передал похитителя сотрудникам полиции. Ранее задержанный уже был судим, ограбление он совершал вместе с сообщницей, которую также задержали. На них завели уголовное дело за кражу.

#мензелинск #кража из магазина
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