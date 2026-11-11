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Общество 11 ноября 2026 11:42

Сотрудник Росприроднадзора по РТ занял третье место в конкурсе инспекторов

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Начальник отдела государственного контроля (надзора) по Республике Татарстан (западная зона) Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Ткачук занял третье место во всероссийском конкурсе «Лучший инспектор». Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В финале за победу боролись 17 сотрудников ведомства из разных регионов страны.

По итогам конкурсных испытаний жюри определило трех призеров. Первое место занял начальник отдела государственного экологического надзора по Ивановской области Верхне-Волжского межрегионального управления Дмитрий Дрожжин. Ему присвоили звание «Лучший инспектор Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».

Второе место получила начальник отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов по Республике Коми Екатерина Пономарева.

Участники конкурса продемонстрировали профессиональные знания и навыки, после чего жюри оценило их работу и определило победителей.

#росприроднадзор #конкурс
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